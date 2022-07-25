Пропавшего 3-летнего мальчика нашли в ВКО

Фото: ДП ВКО

Пропавший накануне 3-летний ребенок найден в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"В результате поисковой операции сотрудником криминальной полиции Айдаром Дюйсенбаевым потерявшийся 3-летний Адилхан Сейсембай был найден в поле, в 3 км от места жительства", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ребенок находится дома с родителями. Его близкие выразили благодарность всем неравнодушным за оказанное содействие в поисках.

Напомним, ранее стало известно, что 24 июля в селе Таврия Уланского района пропал 3-летний мальчик. Он вышел во двор, но спустя некоторое время домой не вернулся. С заявлением в полицию обратился его отец. В поисках ребенка было задействовано более 600 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980045-propavshego-3-letnego-malchika-nashli-v-vko/