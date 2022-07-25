3-летний ребенок пропал в ВКО

Адилхан Сейсембай. Фото: ДП ВКО

3-летний ребенок пропал накануне в селе Таврия Уланского района. Полицейские, спасатели, волонтеры и неравнодушные жители всю ночь вели поиски мальчика, пока результатов нет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве рассказали, что с заявлением о пропаже 3-летнего Адилхана Сейсембая в полицию обратился отец мальчика.

По его словам, сын вышел во двор, но спустя некоторое время исчез. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На данный момент развернута масштабная поисковая операция, территория села поделена на 16 секторов, каждый из которых тщательно отрабатывается в поисках пропавшего.

Поиски. Фото: ДП ВКО

Всего задействован 621 человек (полицейские, военнослужащие Нацгвардии, конная полиция, сотрудники акимата, ДЧС, волонтеры). Кроме того, проводится осмотр местности с участием квадрокоптеров и вертолета.

Приметы мальчика: рост 90-100 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, бело-голубую кепку, зеленые шорты, темно-синие кроссовки.

"Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просим обратиться на оперативный канал 102", - призвали в ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980021-3-letniy-rebenok-propal-v-vko/