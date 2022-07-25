Сотни грузовиков застряли на границе: в акимате Жетысуской области объяснили ситуацию (видео)

Грузовики на пункте пропуска "Алаколь". Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almata

В акимате Жетысуской области прокомментировали скопление нескольких сотен большегрузов на таможенном посту "Алаколь". По данным ведомства, машины должны пройти таможню в ближайшие два-три дня. Об этом сообщается на

Кадры скопления большегрузов появились в одном из Instagram-пабликов. На записи можно увидеть длинную вереницу из машин, стоящих друг за другом.

"Вопрос со скоплением грузового транспорта на таможенном посту "Алаколь" в Алакольском районе решится в ближайшие два-три дня. Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем здесь рассматривается возможность внедрения электронной очереди", – сообщили в акимате.

Отмечается, что пробка из большегрузов образовалась в связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китая. По данным ведомства, помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт.

В акимате подчеркнули, что ранее в день здесь проходило 10-15 грузовиков, но сейчас поток вырос.

"До этого пункт работал до 17:00, увеличили время на 3 часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще 8 сотрудников.

Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля", – рассказал руководитель областного Департамента государственных доходов Талгат Козыбеков.

Сообщается, что на пункте пропуска сейчас находится более 500 автотранспортных средств. В акимате заявили, что они пройдут проверку в ближайшие два-три дня. Ситуация держится на особом контроле.

"На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди", – пояснил аким Алакольского района Алмас Абдинов.

В целом же, по анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50 процентов. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте "Достык – Алашанькоу".

Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности: в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать "туда-обратно" порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – полтора года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979993-bolee-500-gruzovikov-skopilos-na-tamozhennom-postu-v-zhetysuskoy-oblasti-video/