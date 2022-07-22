Участок ВОАД в Алматы будет перекрыт для машин на одну ночь

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы на одну ночь будет перекрыт участок Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД), пишет акимат южной столицы в своем официальном Telegram-канале.

Под ограничения попадет участок ВОАД от улицы Халиуллина до улицы Оренбургская, а именно западная сторона трассы (направление "вверх").

Перекрыт участок будет с 10 часов вечера 22 июля до 7 часов утра 23 июля.

Уточняется, что ограничения связаны с плановыми работами, проводимыми в рамках среднего ремонта дорог.

Ранее ТОО "Алматинские тепловые сети" предупреждало о перекрытии дорог сразу в двух районах Алматы – Алмалинском и Бостандыкском. О каких именно участках улиц идет речь, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979855-uchastok-voad-v-almaty-budet-perekryt-dlya-mashin-na-odnu-noch/