Проезд ограничат в двух районах Алматы из-за реконструкции теплосетей

Иллюстративное фото: Yougen / Getty Images

В Алматы на время реконструкции теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам. Ограничения затронут два района – Алмалинский и Бостандыкский, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Движение авто- и мототранспорта будет закрыто:

– в Алмалинском районе:

с 26 июля до 31 августа – во дворах домов № 29, 33 и 35, расположенных по улице Радостовца;

с 28 июля по 29 августа – по улице Досмухамедова, на участке от улицы Курмангазы до проспекта Абая;

– в Бостандыкском районе:

с 25 июля по 15 сентября – по улице Ганди, на участке от улицы Козыбаева до улицы Западный Желтоксан, в западном направлении;

с 1 августа по 31 августа – на территории микрорайона Орбита-4, во дворе дома №7.

В "АлТС" пояснили, что ограничения вводятся чтобы обеспечить безопасность во время реконструкции трубопровода, пролегающего под проезжей частью и дворами.

В компании заверили, что для сохранения комфортных условий горячая вода в дома будет подаваться по временным схемам. По каким именно, не уточняется.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда мест, где запланированы реконструкционные работы", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979599-proezd-ogranichat-v-dvuh-rayonah-almaty-iz-za-rekonstruktsii-teplosetey/