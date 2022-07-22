Около 47 млн тенге конфискуют у владельца рынка "Алтын Орда"

Рынок "Алтын Орда". Фото: instagram.com/altynorda_kz_

ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлекли к административной ответственности. Наложен штраф около 1,5 млн тенге, а также предусмотрена конфискация монопольного дохода на сумму почти 47 млн тенге. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В ведомстве рассказали, что ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области.

В соответствии с ч.3 ст.159 КоАП РК (Монополистическая деятельность) наложен штраф на сумму 1 424 776 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В агентстве напомнили, что ранее было возбуждено административное дело в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", после чего материалы направили в суд.

В частности, по итогам проверки рынка "Алтын Орда" были выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.

Также на рынке обнаружили и другие нарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979815-okolo-47-mln-tenge-konfiskuyut-u-vladeltsa-rynka-altyn-orda/