Карагандинцы во время давки порвали пакет и рассыпали сахар (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/patriotkaragandy

В Караганде очевидцы сняли на видео очередную давку из-за сахара, произошедшую в одном из супермаркетов. Ситуацию прокомментировали в городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео давки в супермаркете распространяется в социальных сетях. Судя по кадрам, покупатели пытаются схватить сахар с полок.

"Сахарные бои продолжаются в Караганде. В образовавшейся давке в супермаркете люди порвали пакет, из которого рассыпался на пол сахар-песок", - говорится в публикации.

Видео прокомментировали в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Караганды.

В ведомстве сообщили, что ажиотаж в супермаркете произошел из-за задержки поставки сахара в город, поэтому были перебои с отгрузкой товара в магазины.

"На сегодняшний день в связи с изменением логистических маршрутов имеют место задержки в поставке вагонов сахара в город, вследствие чего фиксируются перебои в отгрузке сахара в торговые объекты.

Кроме того, продолжается повышенный спрос на сахар со стороны населения. Для большего охвата покупателей и предотвращения спекулятивной перепродажи администрацией ряда торговых объектов применяется практика установления ограничений на отпуск в одни руки товаров, пользующихся повышенным спросом", - сообщили в госоргане.

Также здесь призвали жителей не поддаваться панике и не скупать сахар в большом количестве.

Напомним, ранее в Караганде произошла потасовка из-за сахара. Инцидент также попал на видео. Для контроля за ситуацией в магазин были вызваны полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979597-karagandintsy-vo-vremya-davki-porvali-paket-i-rassypali-sahar-video/