FlyArystan и Air Astana обратились к пассажирам из-за ситуации с полетами в Уральск

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Представители казахстанских авиакомпаний Air Astana и FlyArystan обратились к пассажирам из-за ситуации с полетами в Уральск, а также объяснили причины отмены некоторых внутренних авиарейсов и смены бортов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу FlyArystan.

18 июля авиакомпания FlyArystan сообщила своим пассажирам об отмене авиарейсов между Уральском и другими городами Казахстана с 1 августа. Кроме того, в Air Astana заявляли о вынужденной смене борта на авиалайнер Embraer в рейсах, связанных с Уральском.

"Данное решение обусловлено озабоченностью Авиационной администрации Казахстана (ААК) относительно состояния покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта Уральска, что вызвано требованием по ограничению массы воздушных судов, которые осуществляют рейсы в данный аэропорт", – подчеркнули в пресс-службе FlyArystan.

Отмечается, что на данный момент регулирующий безопасность орган ААК совместно с аэропортом принимает меры по устранению ситуации. По данным авиакомпании, это должно позволить снять часть ограничений в скором времени.

"Мы понимаем, что данные меры являются первым этапом в долгосрочной модернизации покрытий в аэропорту и поддерживаем данные меры развития.

Мы хотим заверить наших пассажиров в том, что авиакомпания активно сотрудничает с ААК, Комитетом гражданской авиации (КГА) и руководством аэропорта с целью восстановления обслуживания, когда меры по урегулированию ситуации будут согласованы и осуществлены", – заверили пассажиров представители авиакомпании.

Напомним, что сегодня Авиационная администрация Казахстана заявила, что не ограничивала полеты самолетов в аэропорту города Уральска: это было собственное решение авиаперевозчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979415-flyarystan-i-air-astana-obratilis-k-passazhiram-iz-za-situatsii-s-poletami-v-uralsk/