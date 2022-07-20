Перевозчики сами решили отменить рейсы в Уральск, заявили в авиаадминистрации

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Авиационная администрация Казахстана сообщила, что не ограничивала полеты самолетов в аэропорту города Уральска: это было собственное решение авиаперевозчиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

30 июня в ходе проверки авиационные инспекторы администрации выявили увеличение загрузки воздушных судов и интенсивность полетов на аэродром Уральска на типах самолетов, нагрузка от которых существенно превышает допустимую.

При этом отмечается, что ранее эксплуатантом аэродрома была опубликована информация о низкой несущей способности искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона.

"Со стороны Авиационной администрации было направлено инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома обеспечить контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и, как следствие, повреждения воздушных судов", – подчеркивается в сообщении КГА.

Тем не менее в АО "Авиационная администрация Казахстана" заверили, что ее представители не ограничивали полеты воздушных судов в аэропорту города Уральска. Решение авиаперевозчиками было принято самостоятельно.

Кроме этого, ААК после встреч и обсуждений с представителями авиакомпаний и эксплуатантом аэродрома приняла решения о разработке мер, которые позволят продолжить выполнение полетов в аэропорт Уральска, снизить нагрузки на искусственное покрытие и сохранить надлежащий уровень безопасности полетов при эксплуатации судов на аэродроме.

Напомним, что 18 июля авиакомпания FlyArystan сообщила об отмене всех внутренних авиарейсов, ранее запланированных в/из Уральска, с 1 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979305-aviatsionnaya-administratsiya-reshenie-o-poletah-v-aeroport-uralska-prinyali-aviaperevozchiki/