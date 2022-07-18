FlyArystan отменяет рейсы между Уральском и другими городами Казахстана

Иллюстративное фото: instagram.com/flyarystan

Авиакомпания FlyArystan на своей сообщила об отмене всех внутренних авиарейсов, которые прилетают и вылетают из Уральска, с 1 августа.

"В связи с введением эксплуатационных ограничений в аэропорту города Уральска с 1 августа 2022 года FlyArystan вынуждена отменить рейсы в/из Уральска на внутренних маршрутах", – написали представители авиакомпании.

Отмечается, что такие изменения обусловлены обращением аэропорта города Уральска ограничить по массе и интенсивности взлет-посадку. Это нужно для обеспечения соблюдения требований к нагрузкам на искусственные покрытия рулежной дорожки и перрона международного аэропорта.

"FlyArystan окажет поддержку пассажирам в бесплатном перенаправлении на другие доступные внутренние рейсы или полном возврате средств. Все пассажиры получат индивидуальные уведомления с подробной информацией по sms и электронной почте, указанные в их бронировании", – подчеркивается в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979019-flyarystan-otmenyaet-reysy-mezhdu-uralskom-i-drugimi-gorodami-kazahstana/