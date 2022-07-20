Скелетированные останки нашли в Костанайской области

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Скелетированные человеческие останки нашли в Костанайской области. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 17 июля 2022 года на пульт "102" отдела полиции Карасуского района поступило сообщение, что в 7 км от села Люблинка на берегу русла от протока талых вод найдены скелетированные человеческие останки.

На место выезжали стражи порядка. Они провели осмотр. По предварительным данным, скелет имеет признаки старого захоронения. Останки направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование.

Напомним, в августе прошлого года останки также обнаружили на берегу Иртыша в Павлодарской области. Местные жители предположили, что они принадлежат древнему человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979279-skeletirovannye-ostanki-nashli-v-kostanayskoy-oblasti/