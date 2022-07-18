14 самолетов купят авиакомпании, чтобы решить проблему задержек рейсов в Казахстане

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До конца 2022 года казахстанские авиакомпании планируют приобрести 14 новых самолетов. По словам главы МИИР РК Каирбека Ускенбаева, это должно помочь решить проблему задержек авиарейсов в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития, сейчас в стране увеличивается пассажиропоток на воздушном транспорте. Это, в свою очередь, повлияло на цепные задержки рейсов, которые вызывают недовольство у граждан.

"Для оперативного решения вопроса поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты. Таким образом, до конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел будут введены в эксплуатацию. Считаю, что эти меры намного увеличат провозную емкость", – подчеркнул Ускенбаев.

В частности планируется закупить:

авиакомпанией SCAT – 9 самолетов;

авиакомпанией Fly Arystan – 3 самолета;

авиакомпанией Air Аstаnа – 2 самолета.

Кроме того, учитывая факт увеличения спроса на воздушные перевозки, отмечается, что казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу.

"Следует отметить, что в настоящее время на пассажирских воздушных перевозках задействованы 75 самолетов. За 6 месяцев текущего года количество перевезенных пассажиров выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,6 млн пассажиров. По сравнению с допандемийным периодом рост составил 28%", – добавили в МИИР РК.

Напомним, что в Казахстане проведут расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978998-14-samoletov-kupyat-aviakompanii-chtoby-reshit-problemu-zaderzhek-reysov-v-kazahstane/