Крупнейший в Алматы оптовый рынок хотят вернуть государству

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Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщила о намерениях вернуть рынок "Барыс-4" государству, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве рассказали о выявленных нарушениях на так называемой "Оптовке".

"В Алматы выявлена реализация по заниженной в 5 раз цене (рыночная стоимость – 1,5 миллиарда, продана за 307 миллионов тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке ("Барыс-4") одной из олигополий. В июле внесен иск в целях расторжения сделки и возврата объекта государству", – говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре поделились новыми подробностями расследования в отношении Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева.

Также в ведомстве рассказали о возможной конфискации имущества экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978945-krupneyshiy-v-almaty-rynok-hotyat-vernut-gosudarstvu/