Земельные участки Виктора Храпунова хотят конфисковать в Казахстане

Виктор Храпунов. Фото: facebook.com/Виктор Храпунов

Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщила новые подробности по делу бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В ведомстве сообщили, что продолжается ревизия объектов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы.

"На сегодня установлено 36 объектов (коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки). Возбуждены исполнительные производства о конфискации 8 земельных участков Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане", – уточнили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов поделилась новой информацией о расследовании дел в отношении Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева.

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено около 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978931-zemelnye-uchastki-viktora-hrapunova-hotyat-konfiskovat-v-kazahstane/