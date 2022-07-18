Где отдыхает с семьей аким Северо-Казахстанской области (фото)
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Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов опубликовал фотографии с отдыха и рассказал, куда любит выезжать с семьей. Снимки появились на его официальной странице в Instagram.
"Минкесер - мое любимое место для отдыха с семьей", - написал глава Северо-Казахстанской области.
Уникальное горько-соленое озеро Минкесер находится в Мамлютском районе. Доказано, что оно обладает целебными свойствами.
Вода способна вылечить многие кожные заболевания, облегчает течение псориаза, улучшает обмен веществ, делает кожу здоровой и красивой.
А грязь со дна водоема помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, гинекологических и нервных недомоганиях. Она не только оказывает лечебное действие, но и повышает защитные функции организма, укрепляя иммунитет.
Напомним, ранее Кумар Аксакалов рассказывал, почему переехавшие с юга на север казахстанцы не могут прижиться. Также он прокомментировал вопрос о переименовании Петропавловска в Кызылжар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978938-gde-otdyhaet-s-semey-akim-severo-kazahstanskoy-oblasti-foto/