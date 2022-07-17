Схемы движения 22 автобусов изменили из-за ремонта дорог в Нур-Султане
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Схемы движения сразу 22 автобусных маршрутов изменят в столице из-за проведения ремонтных работ на одной из улиц. Об этом сообщается на официальной странице CTS в Instagram.
Так, жителей и гостей города предупредили о том, что в связи с ремонтными дорожными работами по проспекту Мангилик Ел временно внесены изменения в схемы движения 22 автобусных маршрутов.
Полный список выглядит так:
- 12, 15, 15А;
- 18, 19, 21;
- 28, 30, 32;
- 35, 40, 43;
- 46, 47, 50;
- 51, 52, 54;
- 56, 60, 61, 70.
С измененной схемой движения всех вышеуказанных маршрутов можно ознакомиться на картинках в посте-карусели ниже.
Астанчан попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на улицах города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978872-shemy-dvizheniya-22-avtobusov-izmenili-iz-za-remonta-dorog-v-nur-sultane/