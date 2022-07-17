Схемы движения 22 автобусов изменили из-за ремонта дорог в Нур-Султане

Иллюстративное фото: instagram.com/cts_kz

Схемы движения сразу 22 автобусных маршрутов изменят в столице из-за проведения ремонтных работ на одной из улиц. Об этом сообщается на официальной странице CTS в Instagram.

Так, жителей и гостей города предупредили о том, что в связи с ремонтными дорожными работами по проспекту Мангилик Ел временно внесены изменения в схемы движения 22 автобусных маршрутов.

Полный список выглядит так:

12, 15, 15А;

18, 19, 21;

28, 30, 32;

35, 40, 43;

46, 47, 50;

51, 52, 54;

56, 60, 61, 70.

С измененной схемой движения всех вышеуказанных маршрутов можно ознакомиться на картинках в посте-карусели ниже.

Астанчан попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на улицах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978872-shemy-dvizheniya-22-avtobusov-izmenili-iz-za-remonta-dorog-v-nur-sultane/