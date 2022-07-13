Часть проспекта Мангилик Ел временно перекроют в Нур-Султане
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Жителей столицы предупредили о временном ограничении движения на проспекте Мангилик Ел. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.
Сообщается, что на проспекте Мангилик Ел начинаются работу по среднему ремонту дорожного полотна, в связи с чем с 13 по 21 июля 2022 года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Достык до улицы Керей, Жанибек хандар.
"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах город.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978169-chast-prospekta-mangilik-el-perekroyut-na-nedelyu-v-nur-sultane/