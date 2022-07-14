"Пусть проедет 70 км от Москвы и Усть-Каменогорск покажется раем": аким ВКО ответил Чебаткову

Евгений Чебатков. Фото: instagram.com/chebatkov_yevgeniy

Акима ВКО на брифинге в СЦК спросили о качестве воздуха в регионе. Журналисты отметили, что родившийся в Усть-Каменогорске комик Евгений Чебатков даже назвал свою стендап-программу "Стальной воздух" "в честь" плохой экологии города, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила журналист, задававшая вопрос на брифинге, Чебатков в своем стендапе рассказывал, что по приезде жители Усть-Каменогорска спрашивают друг друга, стал ли воздух чище, а в ответ слышат, что он "стал чуть-чуть светлее".

"По стендап-комику - пусть идет, смотрит. Здесь есть один позитивный фактор - он отмечает неумолимое улучшение ситуации.

Я бы ему рекомендовал - я три года работал в Москве - пусть он проедет 70 км от Москвы. Поверьте, Усть-Каменогорск ему покажется раем. Или пусть поедет в соседний Барнаул. Поверьте, Усть-Каменогорск покажется абсолютно европейским городом. Поэтому каждому свое.

Я, к моему сожалению, про этого стендап-блогера почему-то ничего не знаю. Наверное, это мое упущение, но я обязательно сейчас посмотрю", - заявил Даниал Ахметов.

Представители СМИ также поинтересовались, не следуют ли доплачивать жителям Усть-Каменогорска за то, что они дышат таким воздухом.

"Я считаю, что нам нужно бороться за улучшение экономической среды", - заявил в ответ глава ВКО.

Напомним, во время брифинга Ахметов также рассказал, сколько зарабатывает на посту акима ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978499-pust-proedet-70-km-ot-moskvy-i-ust-kamenogorsk-pokazhetsya-raem-akim-vko-otvetil-chebatkovu/