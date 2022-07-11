Сразу двое детей за один день потерялись на Алаколе

Полицейские и семья. Фото: instagram.com/almatyobl_tjd

Накануне, 10 июля, спасатели из Жетысуской области получили сразу два сообщения о пропаже детей. О том, как их искали, рассказывается на официальной странице ДЧС Алматинской области в Instagram.

В 17:58 спасатели получили сообщение о том, что на пляже потерялся ребенок – мальчик 2016 года рождения.

О ребенке спасатели узнали во время патрулирования побережья озера Алаколь. Ребенок находился на отдыхе в селе Акши Алакольского района Жетысуской области с родителями, семья приехала из Нур-Султана.

По их словам, мальчик играл на берегу и в определенный момент пропал из виду. Спасатели незамедлительно начали поиски. Ситуация осложнялась тем, что в той зоне находилось очень много отдыхающих.

В поисках были задействованы шестеро спасателей и три единицы техники, а также сотрудники райотдела полиции. К счастью, спустя время ребенок был найден живым и невредимым на расстоянии около 1,5 км от родителей. В медпомощи он не нуждался.

Отмечается, что в 18:15 на этом же побережье была найдена девочка 2018 года рождения, которая пропала из виду взрослых, играя на берегу озера вблизи общественного пляжа. Она находилась на расстоянии около 400 метров от родителей. В медпомощи также не нуждалась.

С родителями провели разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде и необходимости постоянного наблюдать за детьми у воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977779-dvoe-detey-poteryalis-na-alakole-video/