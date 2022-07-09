Рейс Уральск - Нур-Султан задержали из-за замены самолета

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Сегодня утром из Уральска в Нур-Султан должен был вылететь самолет Air Astana, но рейс задержали. Ситуацию прокомментировали в авиакомпании, передает "Мой город".

Пассажиры рассказали изданию, что 9 июля в 09.40 часов должны были вылететь из Уральска в Нур-Султан.

"Дальше у нас стыковочный рейс в Алматы. Есть люди, которым нужно за границу лететь. И вот приезжаю на регистрацию и новость: рейс отложили и объяснение дали, мол, в связи с ремонтом аэропорта Нур-Султана", - поделилась пассажирка.

Она говорит, что позвонила в столичный аэропорт, где ей ответили, что ремонт начнется только 15 июля. Женщина отметила, что причину задержки рейса пассажирам так и не объяснили.

В пресс-службе Air Astana сообщили, что задержка произошла по технической причине.

"Рейс КС 980 по маршруту Уральск - Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине. Приносим извинения пассажирам за неудобства", - сказали в авиакомпании.

Ранее стало известно, что у самолета Air Astana при вылете из Шымкента в Нур-Султан произошло отключение левого двигателя. Воздушное судно вернулось в аэропорт Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977703-reys-uralsk-nur-sultan-zaderzhali-iz-za-zameny-samoleta/