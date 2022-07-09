Двигатель отключился у самолета Air Astana после вылета из Шымкента

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

9 июля при выполнении рейса по направлению Шымкент - Нур-Султан по техническим причинам во время набора высоты произошло отключение левого двигателя. Поэтому самолет вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании Air Astana.

В авиакомпании рассказали, что 9 июля во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент - Нур-Султан при наборе высоты произошло отключение левого двигателя по техническим причинам.

"Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента. Посадка прошла без замечаний", - сообщили в Air Astana.

Здесь добавили, что планируется проведение расследования данного события совместно с Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977689-samolet-air-astana-vernulsya-v-aeroport-shymkenta-posle-vyleta-iz-za-otklyucheniya-dvigatelya/