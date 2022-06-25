Премьер-министр Казахстана о ценах на сахар: Зарабатывают экстра-маржу

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). На нем он высказался насчет обеспечения страны сахаром, передает официальный сайт primeminister.kz.

В ходе совещания стало известно, что с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречки.

В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях - 18,7%, Алматинской - 18,6%, Нур-Султане и Алматы - 18,5% и Шымкенте - 18%.

Что касается сахара, то общий запас продукта по республике составляет 101,4 тыс. тонн при внутреннем потреблении в июне текущего года 59 тыс. тонн, то есть обеспеченность рынка - 171,4%.

Алихан Смаилов указал на необходимость усиления работы по контролю за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах "у дома".

"Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара - более 100 тыс. тонн, при том, что потребление в месяц у нас составляет 59 тыс. тонн. Этого более чем достаточно.

Но в отдельных магазинах "у дома" сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу.

В целом средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге/кг. С этим надо разбираться", - отметил глава правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975677-premer-ministr-kazahstana-o-tsenah-na-sahar-zarabatyvayut-ekstra-marzhu/