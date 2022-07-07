Рейды по кальянным заведениям проводят полицейские в Алматы

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Полиция Алматы проводит рейды по кальянным заведениям. Всего за одну ночь стражи порядка выявили свыше 30 нарушений, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Алматинские полицейские отметили, что за предоставление кальяна клиентам наказаны владельцы увеселительных заведений Алмалинского, Ауэзовского и Турксибского районов. Они привлечены к ответственности.

Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев рассказал подробности.

"С ослаблением карантинных мер в некоторых заведениях города и вовсе забыли о санитарной и гигиенической безопасности, а также о норме закона, запрещающей курение кальяна в общественных местах. Причем эти нарушения вызывают обоснованную озабоченность и жалобы горожан. В этой связи стартовало профилактическое мероприятие, направленное на выявление правонарушений употребления кальянов в увеселительных заведениях города", – отметил он.

По его словам, минувшей ночью стражи порядка проверили летние кафе, бары и рестораны, где выявили нарушения.

"В результате выявлено 32 нарушения статьи 441 КоАП РК. Кроме того, с администрацией заведений была проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений курения и употребления кальянов", – уточнил Узабаев.

Напомним, что в 2020 году в Казахстане запретили курить кальяны в ресторанах и кафе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977301-reydy-po-kalyannym-zavedeniyam-provodyat-politseyskie-v-almaty/