Жару в Шымкенте и грозы в Алматы и Нур-Султане пообещали синоптики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В четверг, 7 июля, в Алматы и Нур-Султане будет дождливо, а в Шымкенте ожидается жара выше +30 градусов. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, сегодня ожидается гроза, но столбики термометров при этом поднимутся до +28...+30 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 13 м/с.

Грозу обещают синоптики и жителям Нур-Султана, температура воздуха здесь составит от +21 до +23 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня будет жарко - столбики термометров покажут +29...+31 градус. Но в третьем мегаполисе также ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду.

Ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977231-zharu-v-shymkente-i-grozy-v-almaty-i-nur-sultane-poobeschali-sinoptiki/