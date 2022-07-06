Сильные дожди, гроза, шквал: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды на территории страны на грядущие три дня с 7 по 9 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как ожидают синоптики, влияние на погоду на большей части территории Казахстана продолжит оказывать Южный циклон.

Из-за этого по стране пройдут дожди с грозами, а также ожидается град, шквал и усиление ветра.

Согласно прогнозу, сильные дожди пройдут по регионам в следующем порядке:

7 июля - на северо-западе страны;

7-8 июля - на севере, в центре и на юго-востоке республики;

8 и 9 июля - на востоке Казахстана.

Лишь на западе страны погоду будет определять Западный антициклон, благодаря которому там ожидается погода без осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977169-silnye-dozhdi-groza-shkval-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/