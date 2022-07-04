На первых этажах ЖК хотят разместить начальные классы школ в Алматы

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В южной столице прошло обсуждение проекта основных приоритетов плана развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года с участием акима Алматы Ерболата Досаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В ходе обсуждения проекта была затронута тема образования. В частности аким отметил, что на сегодня перегруженность и 19,6-тысячный дефицит ученических мест в школах являются основными вызовами в сфере образования нашего города. Они, по его словам, напрямую влияют на качество предоставляемого образования.

"Дефицит ученических мест будет сокращаться за счет строительства новых государственных и частных школ, а также размещения начальных классов госшкол, в качестве филиалов, на первых этажах жилых комплексов", – пообещал он.

Согласно задумке, за счет реализации мер планируется уменьшить дефицит ученических мест с 19,6 тыс. до 7,3 тыс. в 2025 году, и до 4,3 тыс. – к 2030 году.

"Кроме того, будет принята программа "Школьный автобус". В 2023 году мы планируем охватить (данной программой – прим. ред.) 50% школьников и до конца 2025 года полностью закрыть потребность (в транспорте – прим. ред.)", – отметил он.

К 2025 году власти города намерены полностью оснастить все алматинские школы современными предметными кабинетами и повысить функциональную грамотность школьников.

"К 2030 году, благодаря системным мерам по повышению качества образования, результаты алматинских школьников по оценке PISA будут лучшими в нашей стране", – отметил глава города.

Также собравшиеся затронули тему доступности высшего образования в Алматы.

Власти города отмечают, что многие граждане предлагают перенести вузы за пределы города.

"Были озвучены предложения по переносу вузов и кампусов за город, а также по созданию координирующей организации по развитию общественного транспорта в Алматы и Алматинской агломерации", – пояснил аким.

Отмечается, что данные предложения рассмотрят и учтут при дальнейшей разработке плана развития города.

Напомним, что в рамках обсуждения проекта основных приоритетов плана развития города было представлено виденье того, как будет выглядеть транспортная схема Алматы к 2030 году. Власти города намерены развивать метрополитен и построить еще несколько станций, а осенью текущего года – принять решение касательно ЛРТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976917-na-pervyh-etazhah-zhk-hotyat-razmestit-nachalnye-klassy-shkol-v-almaty/