Алгоритм действий на случай отсутствия интернета при ЧС разработают в Алматы

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Аким города Алматы Ерболат Досаев провел встречу с представителями общественности, в ходе которой рассказал о планах по совершенствованию городской системы реагирования на ЧС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского акимата.

Встреча с акимом прошла в рамках обсуждения проекта основных приоритетов плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.

По словам акима, системы реагирования на чрезвычайные ситуации в Алматы будут усовершенствованы. Работа в этом направлении уже ведется.

"У нас будет единая служба "112". До конца года ее в первую очередь запустим. Как раз к ней будут привязаны новые и цифровые регламенты", – отметил Ерболат Досаев.

Будут внедряться алгоритмы действий на тот случай, если пропадет интернет или если не будет возможности воспользоваться смартфонами.

"Я, вот, лично занимался обеспечением наличными деньгами во время январских событий (во время работы председателем Национального банка – прим. ред.) вот тогда мы смогли совместно с двумя банками – "Халык" и "Каспи" – сделать так, чтобы люди без интернета могли проводить свои транзакции. Приложения работали без интернета", – заявил аким Алматы.

Также для проведения учений по реагированию в чрезвычайных ситуациях будут обустроены специальные пункты сбора.

"Касательно обучения детей и нас самих были предложения по пунктам сбора людей. Боюсь показать эти места сбора, так как за последние 30 лет человеческая рука вообще и близко не приближалась к ним. Поэтому осенью мы собираемся вынести на рассмотрение вопросы создания инфраструктуры и необходимости подготовки людей. Вопрос на моем личном контроле", – подчеркнул глава мегаполиса.

Тем не менее Досаев отметил, что в этом году внедрение большинства этих изменений невозможно из-за распределения бюджета на другие проблемы.

"По новым программам мы с 2023 года намерены двигаться вперед", – отметил аким Алматы.

Напомним, что сегодня Ерболат Домаев рассказал и о том, что начальные классы школ в Алматы хотят разместить на первых этажах ЖК.

Также в рамках обсуждения проекта основных приоритетов плана развития города было представлено виденье того, как будет выглядеть транспортная схема Алматы к 2030 году. Власти города намерены развивать метрополитен и построить еще несколько станций, а осенью текущего года – принять решение касательно ЛРТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976938-algoritm-deystviy-na-sluchay-otsutstviya-interneta-pri-chs-razrabotayut-v-almaty/