Районные акиматы получат собственные бюджеты в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата и представителями экспертного сообщества высказался о финансировании районных акиматов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Градоначальник пообещал, что с нового года у районных акиматов будет свой бюджет.

"Мы планируем, чтобы у районных акиматов появился свой полноценный бюджет. Глава государства поддержал.

С 1 января 2023 года мы попробуем: в районы мы передадим текущий ремонт дорог, в том числе ямочный ремонт, вопросы начисления АСП (адресной социальной помощи – прим. ред.), дошкольного образования, санитарную обработку и обрезку деревьев, плюс еще несколько пакетов", – заявил Досаев.

Как признался глава города, к такому выводу он пришел после проведенных встреч в 8 районах Алматы.

"Больше половины вопросов находятся в компетенции именно районных акимов. На своих отчетных встречах они должны докладываться, что у них есть деньги, что отремонтировали, что планируется сделать", – пояснил он.

Также Досаев подчеркнул, что сегодня акимы районов ведут активную работу, но у них нет возможностей и полномочий решать текущие вопросы наших жителей.

"Это удивительно: у районных акиматов не предусмотрен бюджет во всех городах республиканского значения, областных центрах", – считает Досаев.

Ранее глава города заявил, что на первых этажах ЖК могут расположить начальные классы школ. А также высказался о развитии общественного транспорта в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976923-rayonnye-akimaty-poluchat-sobstvennye-byudzhety-v-almaty/