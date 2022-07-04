Кокпар устроили на трассе в Жетысуской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

В соцсетях появилось видео кокпара, который переместился прямо на трассу между Талдыкорганом и Текели. На ролик обратили внимание стражи порядка и приняли меры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

"Я понимаю, кокпар - очень захватывающая и популярная игра, но зачем играть на трассе, подвергая опасности себя и водителей?" - задается вопросом автор публикации в соцсетях.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что в настоящее время уже установлены организатор и участники состязания, которые переместились на проезжую часть близ села Жетысу в Ескельдинском районе.

"В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.614 КоАП РК (Создание препятствий для движения транспортных средств)", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что всадники не причинили какие-либо повреждения автомашинам и другим участникам дорожного движения.

Напомним, ранее в Каскелене сняли на видео кокпар, участники которого громили авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976916-kokpar-ustroili-na-trasse-v-zhetysuskoy-oblasti-video/