Из каких стран в Казахстан вернулось больше всего кандасов, рассказали в Минтруда

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С начала 2022 года по 1 июля на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 7 415 этнических казахов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и соцзащиты населения РК.

По данным Минтруда, всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1,09 млн этнических казахов.

70,2% кандасов, вернувшихся в Казахстан с начала этого года, являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 7,4% – из Туркменистана, 3,2% – из Монголии и 8,8% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%), и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,1%) и Шымкент (8,1%).

"Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 62%, 24,1% - моложе трудоспособного, 13,9% – пенсионеры", - добавили в Минтруда.

Из числа кандасов трудоспособного возраста 11,4% имеют высшее образование, 40,3% - среднее специальное образование, 47% - общее среднее образование и 1,6% не имеют образования.

Отметим, в регионах действуют квоты на прием кандасов и переселенцев в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976805-iz-kakih-stran-v-kazahstan-vernulos-bolshe-vsego-kandasov-rasskazali-v-mintruda/