Квоту приема кандасов на 2022 год установили в Казахстане

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Региональные квоты приема кандасов и переселенцев на 2022 год установили в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на приказ министра труда и социальной защиты РК населения Серика Шапкенова.

«В соответствии с подпунктом 4-2) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О миграции населения» приказываю:

1. Установить:

1) региональную квоту приема кандасов на 2022 год в количестве 1 499 человек;

2) региональную квоту приема переселенцев на 2022 год в количестве 6 587 человек», - указывается в документе.

Напомним, что региональная квота приема кандасов – это предельное число кандасов или кандасов и членов их семей, прибывающих для постоянного проживания в регионы, определенные правительством Казахстана, которые обеспечиваются мерами государственной поддержки, предусмотренными участникам активных мер содействия занятости в соответствии с законодательством РК о занятости населения.

Ранее сообщалось, что Минтруда сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан до 23 560 единиц.

Квота была сокращена на 16 процентов во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959985-kvotu-priema-kandasov-na-2022-god-ustanovili-v-kazahstane/