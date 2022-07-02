"Зловонная лужа": сельчане пожаловались на винный завод в Алматинской области

Субстанция, предположительно, слитая заводом. Кадр из видео: КТК

Жители села Шалкар в Алматинской области обеспокоены тем, что местный винный завод якобы сливает отходы и нечистоты прямо на территорию села, передает сайт телеканала КТК.

Возле села Шалкар находится винный завод, который, по словам местных жителей, сливает на территорию населенного пункта свои отходы, из-за которых уже образовалась большая "зловонная лужа". Местные жители обеспокоены как неприятным запахом, исходящим от отходов, так и возможностью подтоплений.

"В 2017-м купили участок, сейчас строим здесь дом. К нам приходят нечистоты из винного завода. Теперь мы боимся, что строящийся дом упадет, потому что вода течет отовсюду.

Вы видите эту воду, которая ужасно пахнет? А вечером, когда дует ветер, этот запах долетает до нас. Наши рабочие болеют. Здесь дома не строятся, потому что здесь болото", – сообщил один из жителей села.

По словам сельчан, они хотят, чтобы владельцы завода признали вину и немедленно прекратили слив нечистот. Они утверждают, что из-за влажности строиться здесь небезопасно.

Одна из местных жителей сейчас возводит дом и говорит, что боится подтоплений.

"Мы сначала думали, что это поливная вода. Не думали, что это зловонная вода из винного завода. Она проходит здесь. Когда мы начали строиться, сюда приехали хозяева этого завода и спрашивали документы разрешительные. Сказали: "Не стройтесь, это наша земля". Я говорю: "У нас есть документы". А они свои не показали", – рассказала женщина.

Местные жители обратились в акимат с жалобой. Отмечается, что вопрос вокруг винного завода сейчас изучают в департаменте экологии и в земельной инспекции.

"Проблему, которая возникла, мы хотим решить. Так как в будущем там все застроится домами. Если завод сливает воду, у них должен быть земельный акт. Сейчас мы узнаем все сведения", – заявила заместитель акима Жандосовского сельского округа Ляйля Абилакирова.

Владельцы завода ситуацию пока не прокомментировали. В акимате говорят, что никаких документов от них еще не получили. Чиновники намерены принять решение в течение двух недель.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976663-zlovonnaya-luzha-selchane-pozhalovalis-na-vinnyy-zavod-v-almatinskoy-oblasti/