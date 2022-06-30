Дежурные ЦОНы начнут работать по субботам в Казахстане

Иллюстративное фото: пресс-служба НАО "ГК "Правительство для граждан"

С 1 июля в Казахстане изменится график работы дежурных центров обслуживания населения. Они будут работать в первой половине дня по субботам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НАО "ГК "Правительство для граждан".

Теперь дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам с 09:00 до 13:00. Исключением будут лишь праздничные дни. В будни их график работы останется прежним – с 09:00 до 20:00.

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику: понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00.

"Новый график работы повысит эффективность работы центров обслуживания населения", – сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Отмечается, что дежурные ЦОНы есть только в областных центрах и в городах республиканского значения. При этом в Улытауской и Жетысуйской областях они будут определены позднее.

"Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение "ЦОН", по номеру Единого контакт-центра "1414", на портале eGov, в Telegram-боте EgovKzBot2.0, приложении Egov mobile", – добавили в компании.

Ранее представители госкорпорации "Правительство для граждан" прокомментировали информацию о планах по сокращению времени работы ЦОНов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976445-dezhurnye-tsony-nachnut-rabotat-po-subbotam-v-kazahstane/