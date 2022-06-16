Грядущее сокращение времени работы ЦОНов объяснили в "Правительстве для граждан"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Госкорпорация "Правительство для граждан" прокомментировала информацию о планах по сокращению времени работы ЦОНов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что накануне на портале "Открытые НПА" появился проект соответствующего документа. В госкорпорации пояснили, что на сегодня рассматривается вопрос изменения графика работы ЦОНов.

"Сегодня прием заявлений и выдача готовых результатов госуслуг в ЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00 - время работы 17 дежурных ЦОНов. В выходные дни ЦОНы не работают. Данный график работы сегодня официально не утвержден, но действует на протяжении двух лет", - пояснили в компании.

В госкорпорации заявили, что сотрудники следят за пожеланиями клиентов.

"Благодаря отзывам клиентов мы и создали дополнительное время обслуживания в дежурных ЦОНах. Сегодня мы видим, что население привыкло к текущему графику", - говорится в сообщении.

По информации "Правительства для граждан", количество клиентов, которые посещают ЦОН в выходной день невелико, по будням в дежурное время после 18:00 составляет в среднем 304 человек по всей республике, из них в пяти областях количество не превышает шести человек за два дополнительных часа работы.

"Госкорпорация вносит предложение обновленного графика, который оставляет работу дежурных ЦОНов в будни до 20:00 и предоставляет возможность работы в субботний день до 13:00. Данные меры позволят повысить эффективность работы ЦОНов", - пояснили в "Правительстве для граждан".

В компании напомнили, что существуют альтернативные способы получения госуслуг населению, с помощью которых нет необходимости обращения в отделы ЦОНа. Подчеркивается, что благодаря онлайн-сервисам клиентопоток в ЦОНы от года к году заметно снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974412-sokraschenie-vremeni-raboty-tsonov-obyasnili-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/