Ожидать ли роста цен на продукты в Казахстане, рассказал Султанов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в кулуарах парламента высказался о возможности роста цен на продукты питания из-за повышения показателей заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос задали журналисты.

"Для всплеска цен таких условий нет. Понятно, что ажиотажный рост всегда имеет место быть, но соответствующие разъяснения мы даем. Разъясняющую работу по балансу социально-значимых продуктов мы проводим. Условий для роста цен на продукты именно в условиях пандемии нет", - сказал в ответ министр торговли и интеграции.

Такого же мнения придерживается и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Мы две волны пандемии прошли. Мы в первую волну пандемии и сейчас уже более опытные: в принципе, понимаем, что такое пандемия, что такое коронавирус, поэтому посеялись, увеличили площади посевов социально-значимых продуктов. Поэтому все, что зависит от нас, мы сделали. Я думаю, все будет нормально", - сказал Карашукеев.

Напомним, ранее вице-премьер Ералы Тугжанов высказался о возможности возвращения в Казахстане масочного режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976366-ozhidat-li-rosta-tsen-na-produkty-v-kazahstane-rasskazal-sultanov/