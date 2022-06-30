Пропавшую в белом платье девочку нашли в Атырау

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Найдена 12-летняя девочка, которая 27 июня вышла из дома в белом платье и пропала в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, девочку-подростка 2010 года рождения нашли 29 июня в 18.00 часов. Она вместе с родителями была доставлена в управление полиции Атырау.

По словам школьницы, все это время она находилась в доме у подруги и не предупредила родных. Розыскные мероприятия прекращены. По данному факту проводится проверка.

Напомним, 12-летняя жительница Атырау около 19 часов 27 июня вышла из дома в неизвестном направлении и исчезла. О ее пропаже родители сообщили в полицию днем 28 июня.

Близкие рассказывали, что школьница обычно носит спортивную одежду и кроссовки, а в тот день неожиданно надела белое платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976313-propavshuyu-v-belom-plate-devochku-nashli-v-atyrau/