12-летнюю девочку несколько дней не могут найти в Атырау

Айзия Бахаева. Фото: mgorod.kz

В понедельник, 27 июня, в Атырау пропала 12-летняя девочка. Родные до сих пор не получили никаких известий о пропавшей. Они обратились за помощью в полицию.

12-летняя Айзия вышла из дома 27 июня и не вернулась, передает портал "Мой город".

"Айзия никогда не уходила без предупреждения, всегда была на связи. Сейчас ее телефон отключен, мы не можем до нее дозвониться. Обычно она ходит в спортивной одежде, в кроссовках, по характеру боевая, шустрая. Но в тот день она неожиданно надела платье", – рассказала сестра пропавшей девочки Аружан Жахияева.

Родственники написали заявление о пропаже и в данный момент поисками девочки занимаются сотрудники полиции.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Айзии Бахаевой, просят позвонить по номеру 8-775-917-19-69 либо "102".

Как сообщает МИА "Казинформ", в пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что в последний раз ее видели в магазине "Еламан" в микрорайоне Химпоселок города Атырау около 7 часов вечера. Девочка была одета в белое платье и белые кроссовки.

"Поиски ведутся. Но пока нет никаких новостей. Для расширения поисков нужны волонтеры. Нам нужна помощь", – сообщила родственница девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976274-12-letnyuyu-devochku-neskolko-dney-ne-mogut-nayti-v-atyrau/