Более 700 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Алматы

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Более 700 граффити с рекламой наркотиков закрасили полицейские в Алматы. Такие меры были приняты в рамках борьбы с наркотиками. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в департаменте полиции города.

В городе прошла церемония закрытия месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. В ней приняли участие замакима города Аскар Амрин, замначальника ДП Алматы, полковник полиции Берик Абильбеков и представители других служб и ведомств.

"Совместно с волонтерами досуговых центров и детским центром Genius на территории двух районов города проводились широкомасштабные акции. В микрорайоне Шугыла Наурызбайского района, а также в Центральном парке отдыха прошли мероприятия под девизом "Алматинская молодежь против наркотиков".

Церемония началась с насыщенной концертной программы. Подростки демонстрировали свои таланты: танцы, пение, игра на домбре и других музыкальных инструментах. Был проведен конкурс рисунков, турнир по шахматам, показательные выступления по тхэквондо и борьбе", – информировал заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы, полковник полиции Сагындык Аяганов.

Участники награждены ценными подарками, сертификатами от МВД РК, грамотами от акимата и ДП города. Всего же в акции приняло участие более 1 тысячи человек. Им раздали 500 брошюр с заголовками "Вместе против наркотиков!".

"Хочется отметить, в период месячника было проведено 26 профилактических мероприятий. На территории города обнаружены и удалены путем закрашивания 731 граффити-надписей, содержащих информацию о распространении наркотических средств. В настоящее время в мегаполисе на 120 LED-медиабордах размещены ролики, заставки антинаркотической тематики. Всего в мероприятиях, проведенных в ходе месячника, участвовало более 14 тысяч человек.

Главой государства и правительством проводится четкая и последовательная антинаркотическая стратегия, в рамках которой запущен ряд проектов направленных на профилактику, предупреждение и пресечение наркомании. Наша общая цель – построить будущее без наркотиков. Сегодня мы видим, что не только государственные органы ведут борьбу с наркотиками – участие и поддержка со стороны общественных движений и гражданского сообщества на тематических мероприятиях – и есть наша совместная борьба.

Есть объем работы в данном направлении и уверен, общими усилиями мы сможем предупредить и огородить нашу молодежь от смертоносного дурмана", – заключил Аяганов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976063-bolee-700-graffiti-s-reklamoy-narkotikov-zakrasili-v-almaty/