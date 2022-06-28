Дождь в Алматы и жара в Шымкенте: какая погода ожидает казахстанцев во вторник

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 28 июня, алматинцев вновь предупредили о возможных осадках, а вот в Шымкенте во вторник прогнозируется очень жаркий день. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей Нур-Султана во вторник ждет солнечный день. Днем сильной жары не ожидается – +23…+25 градусов, а ночью возможен дождь и снижение температуры до +10…+12 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Алматы синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +31…+33 градусов, а ночью снизится до +20…+22 градусов. Скорость ветра – 2-7 м/с, но при грозе возможны порывы до 15 м/с.

В Шымкенте сегодня будет жарко и солнечно. Днем столбики термометров могут подняться до +37…+39 градусов, а ночью жара спадет до +23…+25 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 8-13 м/с.

Напомним, что вчера жителей Алматы предупредили о возможном ухудшении погоды в горных районах города. В связи этим жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975912-dozhd-v-almaty-i-zhara-v-shymkente-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstantsev-vo-vtornik/