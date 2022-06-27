Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы

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Завтра, 28 июня, в горных районах города Алматы ухудшится погода, в связи с чем в Департаменте по ЧС жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в ведомстве, утром и днем завтра, 28 июня, ожидается гроза и сильный порывистый ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду.

В связи с этим жителей и гостей города, туристов попросили воздержаться от походов в горы.

В Департаменте по ЧС также посоветовали следить за сигналами "112", оповещениями и сообщениями в СМИ, на телевидении и по радио.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, завтра ухудшение погоды произойдет и на территории региона.

Помимо грозы и порывистого ветра на юге области ожидается сильная жара до 35-38 градусов.

В связи с этим местным жителям рекомендовали оставаться дома, а также помнить о том, что во время сильной жары увеличивается риск возникновения природных пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975894-almatintsev-poprosili-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory/