Дефицит осадков в июле прогнозируют синоптики в двух областях Казахстана

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Предварительный прогноз засухи на июль 2022 года выпустило РГП "Казгидромет" - во втором месяце лета засушливая погода ожидается в двух областях страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Согласно статистическому прогнозу, дефицит осадков ожидается лишь в Айтекебийском районе Актюбинской области и Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области.

Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в городе Кунаев.

Синоптики отметили, что уточнят прогноз засухи на июль в первой декаде месяца.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие несколько дней - в некоторых регионах страны ожидаются дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975909-defitsit-osadkov-v-iyule-prognoziruyut-sinoptiki-v-dvuh-oblastyah-kazahstana/