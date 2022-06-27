Одиноко сидящего на остановке 2-летнего мальчика нашли в Шымкенте

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Около 23.00 часов в полицию обратился житель Абайского района Шымкента и рассказал, что на автобусной остановке сидит малолетний мальчик без взрослых. Его родителей нашли, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Звонивший пояснил стражам порядка, что малыш плачет и еще не умеет разговаривать.

Инспекторы ювенальной полиции незамедлительно прибыли на место и приступили к поискам родных 2-летнего мальчика.

Они отправили своим коллегам ориентировку и начали прочесывать близлежащую территорию. Опросили местных жителей, обошли дворы.

В результате в течение 20 минут полицейские нашли маму ребенка. Женщина, заметив пропажу сына, искала его самостоятельно.

Выяснилось, что ребенок ушел в неизвестном направлении, когда они с мамой вышли погулять во двор. Его благополучно вернули домой.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Нур-Султане нашли пропавшего 7-летнего мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975842-odinoko-sidyaschego-na-ostanovke-2-letnego-malchika-nashli-v-shymkente/