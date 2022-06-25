Пропавшего 7-летнего мальчика нашли в Нур-Султане

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24 июня текущего года в столичную полицию поступило сообщение о том, что пропал 7-летний мальчик. Стражи порядка приступили к поискам. Ребенка удалось найти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Звонившая рассказала, что приехала с внуком в район ТРЦ "Азия Парк", где ребенок купался у фонтана. После чего около 19.30 часов бабушка потеряла мальчика из виду.

По словам начальника отдела розыска УКП ДП Нур-Султана Нургали Асылхана, на поиски пропавшего был ориентирован личный состав столичной полиции.

Стражи порядка обследовали места, где мог находиться 7-летний ребенок. В итоге он был найден в районе мясокомбината.

"Установлено, что ребенок сел в маршрутный автобус и пропустил несколько остановок, проехав около 13 км", - пояснил Нургали Асылхан.

В настоящее время мальчик передан родителям и находится дома. Сотрудниками ювенальной полиции данная семья взята на контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975674-propavshego-7-letnego-malchika-nashli-v-nur-sultane/