Возобновлены работы на одном из самых известных дорожных долгостроев Казахстана

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Строительно-монтажные работы возобновились на республиканской трассе "Калбатау-Майкапшагай". Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте АО "НК "КазАвтоЖол".

Реконструкцию участка автодороги общей протяженностью 415 километров начали еще в 2019 году, но до сих пор так и не завершили.

Участок расположен между поселком Калбатау и пунктом пропуска Майкапшагай на границе с КНР в Восточно-Казахстанской области.

Сейчас представители нацоператора автодорог "КазАвтоЖол" сообщили о возобновлении работ на данном участке. До конца 2022 года планируется дать проезд на участке трассы "Калбатау-Майкапшагай" протяженностью 250 километров.

"Контракт со строительным консорциумом был подписан в 2017 году. Пару лет проводились работы по проектировке.

После запуска работ по реконструкции, практически на всех участках, а их целых 10, дорожно-строительные работы велись слабо, подрядчики отстали от утвержденных графиков производства работ. Основная причина — ненадлежащая работа генеральных подрядчиков", – отметил глава "КазАвтоЖола" Мейрхат Касымбаев.

По его словам, тогда строительный консорциум состоял из одной зарубежной (Китай) и одной отечественной компаний. С февраля текущего года велись переговоры с Китайской компанией и Эксимбанком.

"Пришли к соглашению, что работы будут завершены Китайской компанией, генподрядчик намерен уже до конца года обеспечить проезд на большей части трассы. До конца 2023 нам предстоит сделать все возможное для успешного завершения данного проекта.

По оставшимся дорожным долгостроям также ведем системную работу", – добавил он.

Сейчас мобилизовано порядка 300 единиц спецтехники и более 400 дорожных рабочих. 90% дорожного персонала – местные жители, их обучили техническим специальностям.

После завершения работ по реконструкции трасса будет соответствовать II технической категории с двумя полосами движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975510-vozobnovleny-raboty-na-odnom-iz-samyh-izvestnyh-dorozhnyh-dolgostroev-kazahstana/