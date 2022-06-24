Строительство комбината по добыче золота в ВКО приостановили после жалоб сельчан (видео)

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В поселке Маралды Восточно-Казахстанской области идет строительство золотодобывающего комбината. Однако сельчане настроены против такого предприятия.

Жители порядка 10 населенных пунктов Курчумского района ВКО категорически против строительства золотодобывающего комбината в поселке Маралды, передает телеканал "Хабар 24".

По мнению местных жителей, строительство нанесет ущерб природе. Отмечается, что перекопана большая территория, что привело к сокращению пастбищ. Люди вынуждены пасти скот возле котлована.

"Эти компании перекопали все наши пастбища и не оставили места для выпаса скота, посевные земли тоже затронули", – говорит один их местных жителей.

Работа золотодобытчиков не только сказалась на сокращении пастбищных угодий, но и в целом отрицательно повлияла на жизнь, уменьшилось количество рыбы в водоеме. По словам жителей, под угрозой река Курчум, вдоль которой расположено около десяти населенных пунктов.

"Стоит жара, дороги села все в пыли, сложно дышать. Поэтому жители стараются не выходить из дома. Дети стали чаще болеть. Строительство только начинается, а уже такая ситуация. А что будет дальше, когда фабрика начнет работать?" – жалуются сельчане.

Один из жителей села Курчум отметил, что работы будут проводить не шахтерским методом, а открытым способом.

"Это очень вредно. Поселок Секисовка близ Усть-Каменогорска пострадал от цианида. Это не должно повториться. Если отсюда начнет вытекать, то все попадет в Иртыш и нанесет вред близлежащим селам", – сказал он.

Представители компании, которая несколько лет занимается добычей золота в регионе, говорят, что их документы в порядке, и работа ведется в рамках закона. Эколог горнодобывающей компании сообщил, что благодаря проектным решениям на поверхность никаких вредных веществ выделяться не будет.

Однако местные жители не верят представителям горнодобывающего предприятия и сомневаются в достоверности документов на добычу золота.

"На сегодняшний день имеются 5 участков, которые мы хотели бы разведать, и в 2023 году выйти также на подсчет запасов. Они также дадут запасы, но в меньшем количестве, чем месторождение Маралиха.

У нас все документы в принципе есть. МИИР РК поставило задачу, у нас есть регламент - до какого года мы должны постановку запаса поставить. Мы обязаны их поставить на баланс государства, которое будет резервом для государства, для государственных балансов комитета геологии Казахстана", – подчеркнул главный геолог компании Асхат Азельханов.

Село Маралды посетил председатель комитета Министерства экологии. Он поучаствовал в общественных слушаниях по вопросу выдачи разрешения на строительство предприятия. Во время четырехчасового собрания жители выступили с требованием прекратить стройку золотодобывающей фабрики.

"Единогласно практически население выразило несогласие со строительством фабрики. Мы это своими глазами увидели. Проект находится на экологической экспертизе и, соответственно, мы обязательно должны взять протокол общественного слушания и все там вопросы, которые были сняты, заданы, мы должны взять во внимание и принять решение", – сообщил председатель комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

Решение о судьбе золотодобывающего комбината объявят в конце июля. Пока его строительство приостановили на месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975484-stroitelstvo-kombinata-po-dobyche-zolota-v-vko-priostanovili-posle-zhalob-selchan-video/