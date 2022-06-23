Жара до 44 градусов, гроза, ветер: жителей 15 регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Алматы и 15 регионах республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, ночью 24 июня в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке и в горных районах региона - гроза, град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

В Алматы завтра временами возможна гроза. В Кунаеве завтра ночью также будет гроза.

Ночью 24 июня на юге, днем - на востоке и в горных районах Жетысуской области прогнозируется гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 25 м/с. Днем на востоке региона сохранится сильная жара до 36 градусов.

Завтра днем в Кызылординской области синоптики обещают сильную жару до 40-44 градусов, а также ветер до 15-20 м/с с пыльной бурей. На большей части территории региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем 24 июня ожидается сильная жара до 41-43 градусов, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в Акмолинской области ожидается сильная жара до 35 градусов.

Ночью 24 июня на севере, днем - на западе и юге Актюбинской области будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Сохранится сильная жара до 35-37 градусов.

В Актобе ночью 24 июня возможна гроза.

Завтра в Западно-Казахстанской области, а также в Уральске будет гроза. Скорость ветра с порывами в регионе достигнет 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке и юге Мангистауской области прогнозируется гроза. На севере и юге региона возможна пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с. Днем на севере и юге области синоптики обещают сильную жару до 40 градусов.

24 июня на западе, на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем будет сильная жара до 38 градусов. На западе и востоке региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 24 июня возможна гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с. Днем будет сильная жара до 36 градусов.

Днем 24 июня на востоке и юге Восточно-Казахстанской области прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, в центре и на юге Абайской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. На юге региона будет сильная жара до 35 градусов. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24 июня в Жамбылской области будет сильный дождь, гроза, град, шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с. На западе и севере региона возможна сильная жара до 38 градусов.

Завтра на западе и севере Костанайской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем на большей части территории региона будет сильная жара до 37 градусов.

В Костанае днем 24 июня также будет сильная жара до 35 градусов.

Днем 24 июня в Павлодарской области будет сильная жара до 35 градусов. В центре региона и в Павлодаре синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

Завтра в горах Туркестанской области синоптики обещают грозу и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с. Днем на севере, западе и в пустынных районах будет сильная жара до 40-42 градусов.

В Туркестане завтра днем 24 июня прогнозируется сильная жара до 40 градусов.

Днем 24 июня на севере, западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе региона будет туман. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Петропавловске завтра днем также возможны гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975464-zhara-do-44-gradusov-groza-veter-zhiteley-15-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/