Что будет на месте трамвайного депо в Алматы, рассказал Досаев

Трамвайное депо в Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал, что будет на месте трамвайного депо в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос одного из жителей города, Досаев отметил, что проект был заморожен.

"Мы сейчас готовим необходимые документы. Со следующего года мы будем делать там креативити-центр, который называется "Депо". Это место превратим, как и предполагалось вначале (в креативный центр - прим.ред.).

У меня много запросов от молодежи, от движений. Они просят, чтобы появился единый большой центр. Он будет, и не только этот", - сообщил аким.

По его словам, центры креативной индустрии будут располагаться в нескольких местах города.

"Мы будем делать в нескольких местах города, чтобы действительно привлечь наши таланты. И "Депо" с весны следующего года мы займемся. Для общего доступа без ограничений, чтобы молодежь почувствовала, что это - их место", - заключил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство креативного центра приостановлено из-за удорожания строительных материалов, на корректировку отправились 52 проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975429-chto-budet-na-meste-tramvaynogo-depo-v-almaty-rasskazal-dosaev/