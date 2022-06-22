Долг в 30 млрд тенге пред учителями прокомментировали в Минпросвещения

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Вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал заявление депутата о том, что ведомство задолжало 30 млрд тенге казахстанским педагогам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сегодня на заседании мажилиса депутат Юлия Кучинская заявила, что Министерство просвещения не выплатило учителям зарплаты и отпускные на 30 млрд тенге.

"Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила либо получила не в полном объеме заработную плату за май. Кроме того, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.

При этом, на фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции министерство хранит молчание, которое в данном случае не является "золотом", - говорится в депутатском запросе мажилисвумен.

Вице-министр Бейсембаев в ответе на депутатский запрос заявил, что педагогам уже выплатили отпускные на 246 млрд тенге - в большинстве регионов отпускные учителям выплачены полностью.

"Отпускные и заработная плата выплачиваются из местных бюджетов (акиматов). При этом в ходе анализа министерством зафиксировано несвоевременное перечисление в ряде регионов 28 млрд тенге, которое связано не с отсутствием средств, а с вопросами передвижек и процедур на местном уровне.

Эти вопросы полностью находятся в компетенции местных управлений образования, поэтому просим ответственно подходить к таким заявлениям и учитывать, в ведении каких госорганов находятся те или иные вопросы", - обратился вице-министр к народным избранникам.

При этом он добавил, что этот вопрос находится на контроле министерства.

"По информации местных исполнительных органов, вопрос с выплатами будет закрыт в течение недели. Региональные департаменты по обеспечению качества в образовании будут и дальше вести ежемесячный контроль за своевременностью выплаты заработной платы работникам сферы образования", - заключил Бейсембаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975282-dolg-v-30-mlrd-tenge-pred-uchitelyami-prokommentirovali-v-minprosvescheniya/