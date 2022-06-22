Минпросвещения задолжало учителям более 30 млрд тенге, заявила депутат

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Депутат Юлия Кучинская на пленарном заседании палаты назвала диверсией невыплату зарплаты и отпускных учителям. Такая ситуация, по ее словам, сложилась по вине Минпросвещения, передает корреспондент NUR.KZ.

Проблему Юлия Кучинская подняла в запросе на имя министра просвещения Асхата Аймагамбетова.

"Уважаемый Асхат Канатович, за последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям.

Завершив сложный постпандемийный учебный год, с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тыс. учителей. Но часть из них так и не смогла провести свой отпуск достойно и вынуждена была отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение вашего ведомства к вопросам планирования бюджета", - заявила депутат.

Далее она рассказала, из-за чего сложилась такая ситуация.

"Согласно закону "О статусе педагога", с 1 сентября 2021 года вступила в силу норма о сокращении нагрузки на школьного учителя на 2 часа в неделю - с 18 до 16. Несмотря на то, что данное сокращение неизбежно ведет к увеличению стоимости часа учебной нагрузки, при обсуждении закона министерство здесь у нас, в стенах парламента, на стенограмму заверило, что данная норма не требует дополнительных средств из республиканского бюджета.

Тогда дополнительные расходы вашим ведомством планировалось возместить путем пропорционального сокращения нагрузки на обучающегося и учителя. Однако фактически часы вы не сократили. Это привело к увеличению расходов.

Во-вторых, при расчете трансфертов правительством не была учтена индексация фонда оплаты труда с учетом ежегодного увеличения контингента учеников", - пояснила Кучинская.

В результате, по ее словам, допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, который закрывали регионы.

"Все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила либо получила не в полном объеме заработную плату за май. Кроме того, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.

При этом, на фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции министерство хранит молчание, которое в данном случае не является "золотом".

Сложившаяся ситуация – это не просто позор, это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. В связи с вышеизложенным мы требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", - резюмировала Юлия Кучинская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975211-minprosvescheniya-zadolzhalo-uchitelyam-bolee-30-mlrd-tenge-zayavila-deputat/