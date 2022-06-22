Движение по одной из улиц в Алматы перекроют до 8 июля

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В Управлении городской мобильности предупредили алматинцев о перекрытии движения по мосту на улице Жаяу Муса с 23 июня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в ведомстве, движение на мосту по улице Жаяу Муса, соединяющей проспект Рыскулова с улицей Туркестан, будет перекрыто с 23 июня по 8 июля.

Ограничения связаны с проведением ремонта дорог.

Также алматинцев предупредили, что в связи с указанными дорожными работами будут внесены изменения в схемы движения следующих маршрутов:

№69 – в восточном направлении – Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская – разворот – Кульджинский тракт – ул. Тараз – ул. Жаяу Муса – Конечный пункт «Мкр. Кайрат-Юг». В западном направлении - Конечный пункт «Мкр. Кайрат-Юг» - ул. Жаяу Муса – ул. Тараз – Кульджинский тракт – далее по схеме;

№137 – в восточном направлении – пр. Рыскулова – Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская – разворот - Кульджинский тракт – Рынок «Жетысу». В западном направлении - Рынок «Жетысу» - Кульджинский тракт – пр. Рыскулова – далее по схеме.

Как подчеркнули в ведомстве, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне жителей южной столицы предупредили об изменении маршрутов ряда автобусов - это связано с реконструкцией теплосетей на улице Толе би.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975235-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulits-v-almaty-perekroyut-do-8-iyulya/